Achleitner-Nachfolge Niederländer Wynaendts soll Aufsichtsrat der Deutschen Bank leiten

Wynaendts war zuletzt Chef der Versicherungsgesellschaft Aegon. Er hatte sein Amt 2008 angetreten, kurz vor Ausbruch der weltweiten Finanzkrise. Der 61-Jährige sitzt zudem in mehreren Aufsichts- und Verwaltungsräten, unter anderem bei der Citigroup, beim Mitfahrdienst Uber und bei Air France-KLM. Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing erklärte, Wynaendts verfüge über große Erfahrung in der Finanzbranche und ein hervorragendes Netzwerk, nicht nur in Europa, sondern weltweit. Damit stehe er für das, was die Deutsche Bank ausmache.