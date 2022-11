Ärger mit Verdi Commerzbank bietet Streikbrechern zwei Tage Sonderurlaub

Zudem rufen die Manager die Mitarbeiter in der Mail auf, sich „weiterhin respektvoll, fair und in der Sache streitend miteinander umzugehen“. Ein Arbeitskampf strenge zwar an, „sollte aber nicht unkollegial oder persönlich werden“. In derselben Mail gehen sie aber auch auf Konfrontationskurs mit Verdi. So schreiben die Manager, sie verfolgten „die Kommunikation“ der Gewerkschaft und seien „nicht selten irritiert über die Nachrichten, die wir lesen, oder Aussagen, die auf Betriebsversammlungen oder anderen Veranstaltungen getroffen werden“. Sie würden mit ihrer Mail „ein ausgeglichenes Bild“ zeichnen wollen und „an dieser Stelle unsere Seite transparent darlegen“.