Akquisition Deutsche Bank kauft Londoner Börsenmakler Numis

Das Frankfurter Geldhaus bietet 410 Millionen Pfund (464 Millionen Euro) für Numis, wie beide Institute am Freitag mitteilten. Das Londoner Investmenthaus ist stark bei britischen Kunden vernetzt und betreut nach Angaben der Deutschen Bank fast 20 Prozent der Unternehmen aus dem FTSE-350-Index. Der Investmentbanking-Markt in Großbritannien ist der mit Abstand größer in Europa.