Aktie hebt ab Deutsche Bank gewinnt neuen Großinvestor

Sewing und seine Mannschaft haben in den vergangenen Monaten unermüdlich die Werbetrommel gerührt für den milliardenschweren Umbau, der die Deutsche Bank wieder zurück in die Spur bringen soll. Weltweit fallen dabei 18.000 Jobs weg, das Investmentbanking wird verkleinert und die Mitarbeiter sollen sich wieder stärker auf Firmen- und Privatkunden fokussieren. 2019 fiel ein Verlust von 5,7 Milliarden Euro an. Doch nicht nur der Umbau macht der Bank zu schaffen, auch die Erträge stehen wegen der niedrigen Zinsen unter Druck.