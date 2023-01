Aktiengeschäfte: Hedgefonds mit schlechtester Wertentwicklung seit 2018

Die globalen Hedgefonds haben sich im vergangenen Jahr so schlecht entwickelt wie seit 2018 nicht mehr. Gemessen am HFRI 500 Fund Weighted Composite Index verloren die Fonds 4,25 Prozent an Wert, wie aus am Montag veröffentlichten Daten des Analysehauses Hedge Fund Research (HFR) hervorgeht. Das Barometer vollzieht die Entwicklung der größten weltweit agierenden Hedgefonds nach.