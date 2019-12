Aktionäre wetten auf höhere Abfindung Das Pokern geht weiter – Comdirect-Aktionäre wetten auf höhere Abfindung

Hauptgrund für die hohen Kurse ist der aktivistische Investor Petrus Advisers aus London. Er hat sich in den vergangenen Wochen immer mehr Aktien der Comdirect gesichert. Zuletzt meldete Petrus einen Besitz von 7,5 Prozent der Comdirect-Aktien. Der Investor setzt mit dem großen Aktienpaket darauf, dass am Ende doch mehr herausspringt als besagte 11,44 Euro. Die Verhandlungsposition ist gut: Denn das Paket des Investors dürfte inzwischen so groß sein, dass es bei einer Abgabe an die Commerzbank den Anteil der Frankfurter an der Comdirect wohl sofort über die wichtige 90-Prozent-Schwelle heben würde. Diese Marke ist wichtig, weil die verbliebenen Aktionäre dann von der Commerzbank mittels eines sogenannten Squeeze-Out („Ausquetschen“) zwangsweise aus dem Unternehmen geworfen werden könnten. Dass Petrus verkauft, ist aber nur dann denkbar, wenn die Commerzbank ihren bisher gebotenen Preis merklich erhöht. Das jedoch hat Commerzbank-Chef Martin Zielke bisher strikt abgelehnt.