Allianz Diese Betriebsräte nerven die Allianz – dann schickte der Versicherer die Elitekanzlei los

Dass die ganze Auseinandersetzung nun öffentlich wird, liegt an einem Verfahren vor dem Arbeitsgericht München, auf das sich die Betriebsräte in ihrem Intranet-Beitrag beziehen. Und just an diesem Dienstag haben sie in Teilen Recht bekommen (Az. 13 BV 253/23): Der Versicherer dürfe den Betriebsrat nicht mehr auf Basis interner Unterlagen auffordern, eine Unterlassungserklärung zu unterschreiben, teilt die Allianz mit. Der Konzern prüfe nun, ob er Rechtsmittel einlege. Das Münchner Arbeitsgericht mag sich nicht äußern, weil die Entscheidungsgründe noch nicht vorliegen.