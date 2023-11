Andrew Bailey: Britischer Notenbankchef: Debatte über Zinssenkungen noch „zu früh“

In Großbritannien versucht der Chef der Notenbank, Andrew Bailey, eine Diskussion über Zinssenkungen im Keim zu ersticken. Es sei noch „zu früh“, eine solche Debatte zu führen, sagte er der Webseite ChronicleLive in einem am Montag veröffentlichten Interview. Es gehe darum, die Inflation auf das Ziel der Zentralbank von zwei Prozent zu drücken. Dabei stehe der Zentralbank noch „harte Arbeit“ ins Haus.