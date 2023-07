Anti-Geldwäsche-Einheit FIU: Der Skandalbehörde droht schon wieder Ärger

Seit Jahren gilt die Bundesrepublik als Geldwäsche-Paradies: Jedes Jahr sollen Kriminelle hierzulande Milliarden in den legalen Wirtschaftskreislauf einschleusen, die sie mit Straftaten verdient haben. Dazu trägt auch die Spezialeinheit FIU mit Hauptsitz in Köln bei, obwohl sie eigentlich gegen Geldwäscher vorgehen soll. Doch seit Jahren sieht sich die Behörde massiver Kritik ausgesetzt, die beim Zoll angedockt ist und unter Aufsicht von Christian Lindners Finanzministerium steht. Die FIU macht ihre Arbeit nämlich oft schlecht – so schlecht, dass im vergangenen Jahr sogar der Chef der Spezialeinheit zurücktreten musste. Und nun bahnt sich nach WirtschaftsWoche-Informationen schon die nächste Affäre um die FIU an.