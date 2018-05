Apple und Goldman Sachs: Warum deutsche Kunden eine Apple-Kreditkarte brauchen

Sollte Apple also mit einer neuen Kreditkarte auf den Markt kommen, wie das "Wall Street Journal" am Donnerstag berichtete, und das Produkt anschließend auch in Deutschland etablieren, wäre sie selbst hier nur ein weiteres Me-Too-Produkt. So viel ist klar. Auch, wenn weder Apple noch Goldman Sachs bislang Details zum gemeinsamen Projekt offenbaren wollten.



Und doch könnte Apple den deutschen Markt mächtig aufrütteln: Weil es den teuren Kontomodellen der etablierten Banken Konkurrenz machen würde. Und weil es Innovationen auf dem Zahlmarkt einen neuen Schub verpassen dürfte. Wichtigste Voraussetzung dafür: Apple hat die Finanzkraft, von der Banken im Niedrigzinsumfeld derzeit nur träumen können. 285 Milliarden Dollar lagen bei Apple Ende 2017 an Cash auf der hohen Kante. Der Konzern könnte es sich leisten, Privatkunden anzulocken: Warum nicht gemeinsam mit Goldman Sachs ein kostenloses Bankkonto anbieten? Mit kostenloser Kreditkarte? Allein das wäre auf dem deutschen Markt schon eine Rarität. Neben DKB, ING Diba und Comdirect gibt es für deutsche Kunden kaum noch echte Kostenloskonten.