Archegos Hedgefonds-Pleite beschert Morgan Stanley hohe Verluste

Wie bereits im zweiten Halbjahr 2020 lief es zum Jahresstart im Handel mit Aktien und Anleihen gut. Unternehmen waren wegen der Pandemie aktiver an den Kapitalmärkten und emittierten mehr Anleihen. Zugute kommt den Investmentbanken auch der derzeitige Boom bei den sogenannten SPACs, leeren Börsenmänteln. Diese „Special Purpose Acquisition Companies“ sind börsennotierte Unternehmen ohne eigenes Geschäft. Sie haben das Ziel, ein anderes Unternehmen durch eine Fusion an die Börse zu bringen. Auch in Deutschland sind SPACs auf der Suche nach Übernahmezielen.



