Attacken im Online-Banking: „Viele Smartphone-Nutzer haben die Bedrohung nicht erkannt“

Zahlen des IT-Branchenverbands Bitkom unterstreichen das. In einer Umfrage aus dem November 2018 gaben lediglich 40 Prozent der rund 1000 Befragten an, auf ihrem Smartphone ein Antivirenprogramm installiert zu haben. Dabei gehört das Smartphone immer öfter auch in sensiblen Bereichen wie Bankgeschäften zum Alltag. „Erstmals setzt mehr als die Hälfte der Online-Banking-Nutzer ihr Smartphone für Bankgeschäfte ein“, meldete Bitkom im Mai. Demnach erledigen inzwischen sieben von zehn Deutschen Bankgeschäfte im Internet – „nur noch Senioren sind zurückhaltend“, so Bitkom.