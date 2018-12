Aufstockung der Anteile Katar will Beteiligung an Deutscher Bank erhöhen

„Wir werden in Deutschland in eine große Finanzinstitution investieren“, zitierte die Zeitung den Vorstandschef des staatlichen Qatar Financial Center, Yousuf Mohamed Al-Jaida. „Das wurde am Rande des Doha Forums besprochen und wird in Kürze bekanntgegeben.“ Al-Jaida nannte zwar den Namen des Unternehmens nicht, er bestätigte dem Blatt zufolge aber, dass es sich um ein Institut handele, an dem Katar bereits beteiligt sei. Zudem habe Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing als einziger Top-Manager eines deutschen Konzerns am Doha Forum teilgenommen, was auf die Deutsche Bank deute, heißt es in dem Bericht weiter.