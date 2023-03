Auswirkungen SVB-Pleite Zins-Effekt haut Silicon Valley Bank um – aber nicht deutsche Banken

Viele Sparkassen und Genossenschaftsbanken können ihre teilweise hohen Kunden-Einlagen nicht in gleichem Maße als Darlehen wieder ausgeben. Sie sitzen damit quasi auf überschüssigem Geld und legen es – als sogenanntes Kreditersatzgeschäft – meist in festverzinslichen Wertpapieren im Eigenbestand an. Mit der raschen geldpolitischen Wende der EZB und steigenden Zinsen sanken die Kurse dieser Papiere in den Depots. Dadurch entstand bei den Instituten Wertberichtigungsbedarf. Zudem konnten sie die Anlagen nicht so schnell in andere Assetklassen sinnvoll umschichten. So mussten die Institute die Anleihen in ihren Büchern zum Bilanzstichtag Ende 2022 zum Marktwert bewerten und die Differenz zum Buchwert abschreiben. Halten Sparkassen & Co die Papiere bis zur Endfälligkeit, holen sie die Verluste auf. Denn sie erhalten vom Anleihen-Emittenten den sogenannten Nennwert zurück.