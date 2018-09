BaFin Banken haben bei IT-Sicherheit Nachholbedarf

Die IT-Architektur zahlreicher Banken in Deutschland gilt als veraltet und störanfällig, auch die Großbanken Deutsche Bank und Commerzbank haben immer wieder Probleme. Der frühere Chef der Deutschen Bank, John Cryan, hatte die IT des Branchenprimus noch vor wenigen Jahren sogar als „lausig“ bezeichnet. BaFin-Aufseher Röseler ging mit den Instituten nicht so hart ins Gericht, im europäischen Vergleich seien sie, was die IT angehe, nicht schlecht aufgestellt. Röseler bestätigte, dass die BaFin wegen Mängeln bei der IT-Sicherheit bei einigen Banken schon eine höhere Kapitaldecke verfügt habe. Namen nannte er keine.