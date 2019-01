BaFin Berenberg soll Führung erweitern

Unter der Führung von Peters und Riehmer hat Berenberg in den vergangenen Jahren vor allem im Investmentbanking stark expandiert und die Standorte New York und London ausgebaut. Die schwächeren Märkte haben zuletzt jedoch deutliche Bremsspuren hinterlassen. So wurde im Herbst bekannt, dass die Bank allein in London 50 von bislang rund 350 Stellen abbaut.