BaFin schickt zweiten Sonderbeauftragten Jetzt ist N26 noch schlimmer als die Deutsche Bank

Firmenmitbegründer Valentin Stalf sagte im Oktober, es zeige sich, dass die BaFin ein gewisses Vertrauen in N26 als eine der am stärksten wachsenden Banken in Europa setze. „Wir können mit dieser Entscheidung unseren Wachstumskurs weiter fortsetzen.“ N26 werde in den kommenden Monaten die Prozesse noch weiter verstärken. „Vor diesem Hintergrund ist das verlangsamte Wachstum, auf das wir uns nach Gesprächen mit dem deutschen Regulator geeinigt haben, für uns in Ordnung.“



Mehr zum Thema: Onlinebetrüger haben im großen Stil Konten der Digitalbank N26 genutzt. Interne Dokumente werfen jetzt die Frage auf: Hat das Start-up Kriminelle zu lange gewähren lassen?