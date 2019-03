Die jüngste Episode im Fusionspoker sagt alles. Da wird bekannt, dass die US-Investmentbank Goldman Sachs die Commerzbank in den Gesprächen mit der Deutschen Bank begleiten soll. Es ist dasselbe Haus, für das Jörg Kukies bis vor einem Jahr in führender Stellung gearbeitet hat. Jetzt amtiert er als Staatssekretär im Bundesfinanzministerium (BMF), das den 15-Prozent-Anteil des Staates an der Commerzbank verwaltet. Aus Sicht des BMF ist das alles nicht weiter schlimm. Kukies habe ja bei Goldman die meiste Zeit im Handel gearbeitet, weit weg vom Beratungsgeschäft.