Dabei hat so mancher nicht realisiert, dass es noch schlimmer kommen könnte. Bei der bevorstehenden Konsolidierung auf dem europäischen Bankenmarkt würden die Deutschen nämlich nicht im „driver seat“ sitzen, wie das Investmentbanker gerne ausdrücken, sondern auf der Rückbank.



Bevor sich also ausländische Konkurrenten die letzten Reste schnappen, müssen Deutsche Bank (DB) und Commerzbank (COBA) radikal saniert und proaktiv zu einem schlagkräftigen Spieler fusioniert werden. Der Weg zu dieser DOBA wird viel Kraft kosten. Neben den Altlasten in den Bilanzen dürfte der Kahlschlag an der Jobfront für einen öffentlichen Aufschrei sorgen – zumal der Staat als Miteigentümer der Commerzbank eine besondere Verantwortung trägt.



Doch das Land braucht eine DOBA. So hat etwa kein Unternehmer vergessen, wie britische Banken nach der Finanzkrise ihr Deutschlandgeschäft hektisch liquidierten und ihre Kunden hängen ließen. Für die nächste Stunde null sollte das Land besser gerüstet sein.