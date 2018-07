Balzli direkt: Lass mal Papa machen

Spätestens seit dieser Woche fühlt sich die Lästerfraktion bestätigt. Die Deutsche Bank macht Großaktionär Cerberus zum Retter in der Not. Gegen ein Honorar in unbekannter Höhe soll der Höllenhund helfen, die Kosten der Großbank zu senken. Sewing wird offenbar nicht zugetraut, seine mit markigen Worten vorgetragenen Abbaupläne schnell genug durchziehen zu können.