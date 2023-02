Bank: Commerzbank zahlt erste Dividende seit 2018 – Aktienrückkauf geplant

Seit der Finanzkrise 2008 hat das Institut nur in zwei Jahren – 2015 und 2018 – einen Teil des Gewinns an die Aktionäre ausgeschüttet. Darüber hinaus will der Vorstand auch über ein Aktienrückkaufprogramm Geld an die Anteilseigner zurückgeben. Insgesamt sollen damit 30 Prozent des Gewinns ausgeschüttet werden.