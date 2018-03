Bank der Untoten: Monte dei Paschi, Italiens Sündenfall

Sie hatten ihm geraten, sich warm anzuziehen. Dennoch hat Italiens Finanzminister Pier Carlo Padoan an diesem Tag nur einen Blazer über das am Kragen offene Hemd gezogen. Schließlich möchte er auf keinen Fall den Eindruck erwecken, hier im toskanischen Siena etwas befürchten zu müssen. Aber seine ersten Sätze, die er hier unter Parteifreunden an einem Tag Ende Januar spricht, klingen nach Rechtfertigung. „Monte dei Paschi ist eine Erfolgsgeschichte und wird noch viel zum Wachstum von Siena und ganz Italien beitragen“, sagt Padoan in ein schweigendes Halbrund an Zuhörern. Als er merkt, dass die Herzen ihm nicht gerade zufliegen, spricht er weiter, wird eindringlicher: „Ich bin zuversichtlich, dass die Bank schon bald keine Staatshilfen mehr braucht. Schon bald wird sie wieder alleine bestehen können.“