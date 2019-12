Bank für Internationalen Zahlungsausgleich Notenbank-Denkschmiede warnt vor Übertreibungen an Börsen

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) warnt angesichts der lockeren Geldpolitik in vielen Ländern vor zunehmender Risikobereitschaft und Übertreibungen an den Finanzmärkten. Der starke Risikoappetit werfe vor dem Hintergrund günstiger Finanzierungsbedingungen die Frage auf, wie nachhaltig die Bewertungen seien, teilte die BIZ in ihrem am Sonntag veröffentlichten Quartalsbericht mit. Dazu kämen schwer zu deutende Veränderungen an den Börsen. „Dieser Mix lässt bestimmte Schwächen an den Finanzmärkten vermuten, denen sowohl Marktteilnehmer als auch Zentralbanken große Aufmerksamkeit schenken sollten“, sagte Claudio Borio, Leiter der Wirtschafts- und Währungsabteilung der BIZ. Die in Basel ansässige Institution gilt als Zentralbank der Notenbanken und ist eine wichtige Denkschmiede für die internationale Geldpolitik.