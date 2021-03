Bank geschlossen Greensill-Sparer und das 51-Millionen-Euro-Problem

Gupta spielt in dem Skandal eine entscheidende Rolle, weil das hinter der Bremer Bank stehende Finanzimperium des Australiers Alexander Greensill den Geschäftsmann finanziert haben soll. Greensills Unternehmensgruppe kämpft seit Tagen ums Überleben und könnte auch Gupta in Bedrängnis bringen. Das bedeutet allerdings noch nicht, dass auch die Bank in Rumänien in Schieflage geraten muss.