Bank: Gewinn von BNP Paribas schrumpft

Beim Firmenkunden- und Investmentgeschäft steht die Bank in Europa mittlerweile an der Spitze, weltweit gehört sie zu den Top Ten. Welche Position in Deutschland anvisiert wird, darüber will man in Paris nicht offiziell sprechen. Zu hören ist aber, dass in den nächsten drei bis vier Jahren der Aufstieg unter die fünf größten Banken für Firmenkunden in der Bundesrepublik gelingen dürfte.