Bank: Mögliche Sanktionen lasten auf RBI-Aktie

Das österreichische Geldhaus Raiffeisen Bank International (RBI) gerät wegen seiner Geschäfte in Russland immer stärker unter Druck. Aus Furcht vor möglichen US-Sanktionen gegen das Institut haben Investoren die RBI-Aktien am Montag aus dem Depot geworfen. Die Papiere verloren an der Wiener Börse bis zu 8,6 Prozent auf 15,04 Euro und steuerten damit auf den größten Tagesverlust seit einem Jahr zu.