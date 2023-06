Bank muss weitersuchen EZB sägt überraschend designierten Commerzbank-Risikovorstand ab

Am Dienstagnachmittag rätselten selbst langjährige Commerzbank-Insider darüber, was die EZB zu ihrer Entscheidung bewogen haben könnte. Diese hänge, so raunte mancher schon einmal vorsorglich, aber nicht mit Rass´ möglicher Rolle beim Commerzbank-Kredit an den Skandal-Konzern Wirecard zusammen. Allerdings hatte das „Handelsblatt“ Ende vergangenen Jahres darüber berichtet, dass die EZB diese genau prüfe. Denn das Geldhaus hatte mit dem Darlehen einen Verlust von knapp 200 Millionen Euro gemacht, als Wirecard im Sommer 2020 insolvent ging, während Rass dem Geldhaus damals bereits als oberster Kredit-Manager diente. Ein EZB-Sprecher wollte sich zu der Personalie nicht äußern.