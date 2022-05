Bank: Unbegrenzter Urlaub, Urlaubspflicht: Goldman Sachs ändert Regeln

Verschiedene Firmen in der Branche versprachen, mehr zu tun, um die Balance zwischen Arbeit und Freizeit zu verbessern. In der Praxis hat das Versprechen von unbegrenztem Urlaub womöglich nur begrenzte Auswirkungen. Eine Studie der HR-Plattform Namely aus dem Jahr 2017 ergab, dass Mitarbeiter in Unternehmen mit unbegrenztem Urlaubsanspruch in der Regel weniger Urlaub nehmen als bei herkömmlichen Systemen.