Banken: Allianz verkauft Anteile an kroatischer Unicredit-Tochter

Die Allianz und die italienische Großbank Unicredit entflechten ihre langjährigen Überkreuz-Beteiligungen in Kroatien. Der Münchner Versicherungsriese verkauft seinen Anteil von 11,7 Prozent an der Zagrebacka Banka (Zaba), einer der größten Banken des Landes, an den Mehrheitseigentümer Unicredit, wie die beiden Institute am Freitag mitteilten.