Banken: Bankenaufsicht in Singapur durchsucht Niederlassung der Credit Suisse

Die Credit Suisse ist einem Medienbericht zufolge in Singapur ins Visier der dortigen Bankenaufsicht (MAS) geraten. Die Niederlassung des Instituts in dem Stadtstaat werde durchsucht, um festzustellen, ob die Überwachung vermögender Kunden zur Verhinderung von Geldwäsche ordnungsgemäß erfolge, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Beamte der Finanzaufsicht Singapurs würden innerhalb weniger Wochen Dokumente prüfen und Mitarbeiter der Credit Suisse und anderer Banken befragen.