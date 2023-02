Banken: Bankenverband holt neuen Hauptgeschäftsführer von der Commerzbank

„Heiner Herkenhoff hat langjährige Erfahrung in der Finanzbranche und in der Vertretung der Interessen der Banken gegenüber der Politik und anderen Interessengruppen“, sagte der BdB-Präsident, Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing. „Er kennt den Bankenverband seit vielen Jahren, ist unter den Mitgliedsinstituten ebenso gut vernetzt wie unter politischen Entscheidern in Berlin und Brüssel.“