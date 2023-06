Banken: Bawag wehrt sich gegen Vorwürfe von aktivistischem Investor

Die Bawag-Aktien brachen am Freitag in der Spitze um 14 Prozent auf 37,52 Euro ein, erholten sich dann und notierten am Nachmittag noch gut drei Prozent im Minus. Im Februar hatte die Aktie mit knapp 60 Euro ein Jahreshoch erreicht. Die Bank sei in einem stark regulierten Markt tätig und stehe unter direkter Aufsicht der Europäischen Zentralbank, erklärte die Bawag. Für 2023 strebe die Bank eine Rendite auf das Sachanlagevermögen (RoTCE) von über 20 Prozent an, „was die Bawag zu einer der profitabelsten und effizientesten Banken in Europa macht.“