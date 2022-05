Banken: Bericht: USA sichten über 100 Smartphones von Bankern als Teil einer Chat-Prüfung

Der Leiter der Rechtsabteilung, Stefan Simon, sagte am Donnerstag auf der Hauptversammlung, die Deutsche Bank sei Teil einer „branchenweiten“ Untersuchung der US-Aufsichtsbehörden über die Nutzung privater Kommunikationskanäle. Die Bank habe im vergangenen Jahr eine Softwarelösung zur besseren Archivierung der Mitarbeiterkommunikation in Auftrag gegeben, die sich derzeit in der Testphase befinde. Die Bank habe ihre Mitarbeiter wiederholt davor gewarnt, Kommunikation zu löschen, und das gelte auch für den Vorstand.

