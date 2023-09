Banken: Chef der Schweizer Finanzmarktaufsicht tritt zurück

Der Direktor der Schweizer Finanzmarktaufsicht (Finma) tritt Ende September überraschend zurück. Die hohe und dauerhafte Belastung des Amtes habe gesundheitliche Folgen gezeigt, erklärte Urgan Angehrn am Mittwoch in einer Mitteilung. Seine Institution steht wegen der Krise um die Credit Suisse in der Kritik.