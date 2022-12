Banken: China will billionenschwere Treuhandfonds strenger regulieren

Mit einer strengeren Regulierung der populären Treuhandfonds-Industrie will China den riesigen Schattenbanken-Sektor des Landes in den Griff bekommen. Die Banken- und Versicherungs-Aufsichtsbehörde CBIRC veröffentlichte am Freitag den Entwurf eines Regelwerks für die umgerechnet rund drei Billionen Dollar schwere Branche.