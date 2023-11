Banken: Citigroup plant scharfe Einschnitte im Management

Die größte Umstrukturierung bei der Bank seit Jahrzehnten könnte die Streichung von Tausenden Stellen nach sich ziehen, sagte eine mit der Sache vertraute Person. Einige Mitarbeiter könnten sich für andere Positionen bei der Bank bewerben. Die endgültigen Ankündigungen im Zusammenhang mit der Neuordnung kündigte Fraser für Anfang 2024 an. Insidern zufolge will das Institut einen seiner ranghöchsten Banker in Europa, Nacho Gutiérrez-Orrantia, zum neuen Leiter des Bankgeschäfts in der Region ernennen. In seiner neuen Funktion als Leiter des Europa-Clusters werde er die Geschäfte der Citi in Europa verantworten.