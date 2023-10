Banken: Commerzbank-Tochter mBank wegen Franken-Krediten erneut in der Verlustzone

Die Rechtsstreitigkeiten um ältere Franken-Kredite haben die polnische Commerzbank-Tochter mBank auch im dritten Quartal in die roten Zahlen gedrückt. Der Verlust der nach Börsenwert fünftgrößten Bank in Polen verringerte sich im Zeitraum Juli bis September zwar auf 83 Millionen Zloty (18,6 Millionen Euro) nach 2,28 Milliarden Zloty vor Jahresfrist, wie die Bank am Dienstag mitteilte.