Banken: Commerzbank übernimmt Hamburger Sachwerte-Investor Aquila Capital

Der Zukauf passt zur Strategie der Bank, ihr Provisionsergebnis in den nächsten Jahren auszubauen. Aquila Capital ist spezialisiert auf erneuerbare Energien wie Wind- und Solarparks sowie andere Infrastruktur-Investments, die zur Dekarbonisierung beitragen sollen. „Im Konzernverbund mit Commerz Real und Aquila Capital wird die Commerzbank die Energiewende in Deutschland und Europa signifikant vorantreiben“, hieß es in der Mitteilung.