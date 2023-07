Banken : Covid und Online-Banking - Immer mehr Bankfilialen schließen

Im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung werden in Deutschland immer mehr Bankfilialen geschlossen. Insgesamt habe sich die Zahl inländischer Zweigstellen im vergangenen Jahr um fast sechs Prozent auf 20.446 Bankfilialen verringert, teilte die Bundesbank am Freitag in Frankfurt mit. 2021 hatte der Zweigstellen-Schwund sogar bei fast zehn Prozent gelegen.