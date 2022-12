Banken Credit Suisse bringt Milliarden-Kapitalerhöhung zum Abschluss

Der Blick auf den Kurszettel war für die Aktionäre der Schweizer Großbank in letzter Zeit eine Achterbahnfahrt. Eine 13-tägige Serie von Verlusten führte den Kurs in die Nähe des Angebotspreises für die jungen Aktien. Für gewisse Erleichterung an der Börse sorgten Äußerungen von Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann in einem Bloomberg-Interview am Freitag, dass die Bank die zuvor erlittenen massiven Vermögensabflüsse weitgehend gestoppt habe.