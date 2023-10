Banken: Credit Suisse einigt sich im Bestechungsrechtsstreit mit Mosambik

Die Einigung erfolgte in letzter Minute. Am Montag beginnt ein Korruptionsprozess vor dem Obersten Gerichtshof in London, in dem es auch um die Rolle von drei Ex-Bankern der CS, des französischen Schifffahrtsmoguls Iskandar Safa und seiner Privinvest-Gruppe geht. Im Zentrum des Falls stehen Geschäfte zwischen staatlichen mosambikanischen Unternehmen und Privinvest, die zum Teil mit Krediten und Anleihen der Credit Suisse finanziert und durch Garantien der mosambikanischen Regierung in den Jahren 2013 und 2014 abgesichert waren.