Banken Credit Suisse holt für radikalen Umbau Saudi National Bank an Bord

Bis Ende 2025 will das Institut von heute 52.000 Stellen 17 Prozent abbauen, 2700 davon schon bis Ende dieses Jahres. Ein Großteil der Differenz zwischen den 52.000 und den angestrebten 43.000 Stellen entfällt auf die Einheiten in der Investmentbank, die verkauft werden. Das Sparprogramm umsetzen muss CEO Ulrich Körner, der im Sommer mit dem Ruf eines harten Sanierers an die Bank-Spitze geholt worden war. Bereits bestätigt hatte die Bank den geplanten Verkauf des traditionsreichen Hotels Savoy in Zürich. Das Gebäude wurde auf bis zu eine halbe Milliarde Franken geschätzt.