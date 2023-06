Banken: Credit-Suisse-Investoren klagen wegen Verlusten in New York

Europäische Investoren, die bei der Abschreibung von 16 Milliarden Franken Nachranganleihen der Schweizer Großbank Credit Suisse Geld verloren haben, verklagen ehemalige Führungskräfte der Bank in New York. Sie verweisen auf eine „kaputte Kultur“ und Skandale, die sie dem in Manhattan ansässigen Investmentbanking der Credit Suisse anlasten.