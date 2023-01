Banken: Credit Suisse muss bei neuen Anleihen weiterhin draufzahlen

In London suchen die Schweizer am Donnerstag Interessenten für eine dreijährige Pfund-Anleihe in Benchmark-Größe – also mindestens 250 Millionen Pfund (283 Millionen Euro) – wie es am Markt heißt. Dafür bietet das Institut anfänglich 435 Basispunkte mehr als die Rendite britischer Staatsanleihen, ebenfalls eine hohe Risikoprämie.