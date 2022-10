Banken: Credit Suisse startet milliardenschweren Anleihen-Rückkauf

Die krisengeplagte Credit Suisse will mit einem Anleihen-Rückkauf die Initiative zurückgewinnen. Die Schweizer Großbank kündigte am Freitag den Rückkauf von insgesamt 20 Anleihen im Gesamtvolumen von bis zu drei Milliarden Franken an. „Die Transaktionen stehen im Einklang mit unserem proaktiven Ansatz zur Verwaltung unserer Gesamtverbindlichkeiten und zur Optimierung des Zinsaufwands und ermöglichen es uns, die Marktbedingungen zu nutzen, um Schulden zu attraktiven Preisen zurückzukaufen“, hieß es.