Banken: Deutsche-Bank-Aufsichtsratschef verdient künftig 950.000 Euro

Bisher hatten die Aufsichtsräte der Deutschen Bank einen Großteil ihrer Vergütung für die Mitarbeit in den zahlreichen Ausschüssen des Gremiums erhalten. Das soll sich ändern. Der Aufsichtsratschef soll für den Vorsitz in Ausschüssen nichts mehr zusätzlich bekommen, die übrigen Mitglieder nur noch für den Vorsitz in einem Ausschuss.