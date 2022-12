Banken: Deutsche Bank beantragt Abweisung von US-Klagen wegen Epstein-Geschäften

Die Deutsche Bank und JPMorgan Chase haben in den USA die Abweisung von Klagen wegen ihrer Geschäfte mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein beantragt. Sie hätten sich weder an dem Sexhandel ihres ehemaligen Kunden beteiligt noch davon profitiert, erklärten die beiden Bankhäuser in am Freitagabend bei einem Bundesgericht in Manhatten eingereichten Unterlagen.