Banken: Deutsche Bank besiegt Warburg im Cum-Ex-Streit auch vor dem BGH

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe wies eine Beschwerde von Warburg ab, mit der sich die Hamburger Bank das Recht erstreiten wollte, in der Sache in Revision zu gehen (AZ: XI ZR 65/22). Deutschlands oberste Zivilrichter hatten dies bereits vor einer Woche entschieden, teilte die Pressestelle des BGH mit. Der Beschluss war aber bisher noch nicht öffentlich bekannt geworden.