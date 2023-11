Banken: Deutsche-Bank-Chef Sewing will mehr im Asien-Pazifik-Raum investieren

Die Deutsche Bank sieht große Chancen im Raum Asien-Pazifik und will dort mehr investieren. „Von der Verteilung des Kapitals, der Technologie und des Personals geht es in die Richtung zu mehr Ressourcen in Asien-Pazifik“, sagte Bank-Chef Christian Sewing in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview in Hongkong mit der Nachrichtenagentur Reuters. Die Region biete höhere Gewinnmargen als andere. Deutschlands größtes Geldhaus sei in der Region in 15 Märkten aktiv und erziele dort 15 Prozent seines Umsatzes.