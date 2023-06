Banken: Deutsche Bank sieht bis zu 20 Prozent Rückgang bei Handelserträgen

Das größte deutsche Geldhaus schließt sich damit den Wall-Street-Banken an, die vor einer Verlangsamung des Handelgeschäfts warnen. JP Morgan erwartet, dass die Erträge aus Investmentbanking und Handel um jeweils 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgehen werden, während Goldman Sachs vor einem Einbruch im Handel gewarnt hat, der 25 Prozent übersteigen könnte. Die Bank of America geht davon aus, dass ihre Handelsumsätze in etwa gleich bleiben werden.